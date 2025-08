Incidente tra auto e furgone | tre feriti trasportati in ospedale

Paura, questa sera, a Capaccio Paestum, dove un furgone e un’auto (Fiat 500 X) si sono scontrati in via Laura per cause in corso di accertamento. I soccorsiNel violento impatto è rimasta ferita una coppia che era a bordo del furgone ma anche il conducente della vettura. Sul posto sono giunti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

