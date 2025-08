Incidente sull' autostrada Torino-Aosta tra Lessolo e Banchette | scontro fra tre auto una ribaltata in carreggiata

Caos all'ora di pranzo di oggi, venerd√¨ 1 agosto 2025, per un incidente avvenuto sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco. A scontrarsi sono state tre auto che viaggiavano in direzione di Torino, una delle quali, una Skoda Octavia, si √® ribaltata in carreggiata. Si sono verificati quattro feriti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it