Incidente stradale in via Faentina | muore un carabiniere di 40 anni

Era in moto quando dopo qualche istante ha perso il controllo e si è trovato fuori strada. Se ne è andato così Andrea Loprevite, carabiniere di 40 anni che abitava a Borgo San Lorenzo e lavorava nel Comando della Legione Carabinieri Toscana nella Caserma "Baldissera". La vita di Andrea si è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: carabiniere - anni - incidente - stradale

Un grave incidente stradale avvenuto nella serata di oggi a Bocale, nella zona sud di Reggio Calabria, è costato la vita a Davide Squillace, 47 anni, carabiniere in servizio. L'uomo era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertament

#Ancona: tentano la truffa dell'incidente stradale ad una 99enne ma il raggiro non riesce. #Carabinieri intervengono e arrestano il truffatore

Morto in un incidente il carabiniere Andrea Loprevite - Il SIM Carabinieri esprime il proprio "profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’Appuntato Andrea Loprevite, deceduto ieri pomeriggio in un drammatico incidente stradale lungo la Strada ... Riporta nove.firenze.it

Finisce fuori strada con la moto: muore giovane carabiniere - Si chiamava Andrea Loprevite, lavorava come appuntato nella caserma Baldissera, ... Secondo gonews.it