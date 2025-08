Incidente nel campo scout a Noasca | ragazza cade e si ferisce a una gamba

Una 16enne italiana residente a Reggio nell'Emilia √® rimasta ferita a una gamba in seguito a una caduta nel corso del campo scout in corso a Noasca nella mattinata di oggi, venerd√¨ 1 agosto 2025. √ą stata soccorsa inizialmente dai sanitari della Croce Rossa di Cuorgn√© ed √® stata trasportata in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: campo - scout - noasca - gamba

