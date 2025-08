Inchiesta Vitali si annuncia battaglia sul concordato La difesa | Pagati i creditori nessun danno arrecato

L’INDAGINE. Per la difesa non si configurerebbe più la bancarotta fraudolenta per i due fratelli. Il gip sul sequestro da 50 milioni: l’accordo non elimina il pericolo che commettano reati simili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Inchiesta Vitali, si annuncia battaglia sul concordato. La difesa: «Pagati i creditori, nessun danno arrecato»

Inchiesta Palude: «Così Claudio Vanin pilotava le accuse di Angelica Bonsignori a Boraso». Nuove carte della difesa - VENEZIA - Inaspettata e spiazzante, la ritrattazione di Angelica Bonsignori pone più di qualche interrogativo attorno all?inchiesta Palude: cosa succederà adesso? Per la Procura.

Italia respinge emendamenti Oms, Barbaro al GdI: "Difesa la sovranità nazionale, mi aspetto la stessa spinta sulla commissione d'inchiesta Covid" - Giuseppe Barbaro, Responsabile del Servizio di Cardiologia ed Ecocardiografia del policlinico Umberto I di Roma, per Il Giornale d'Italia: "Non me lo aspettavo, ma Schillaci è stato spinto a firmare la lettera da Meloni e da alcuni esponenti della Lega come Borghi.

Inchiesta Vitali, la gip: «Imprenditori spregiudicati, vanno fermati». Il ruolo centrale di Massimo in tutte le decisioni - Nelle intercettazioni i manager sul presidente: decide lui ... Come scrive msn.com