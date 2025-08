Inchiesta urbanistica oltre agli accordi politici spuntano i bonifici offshore Intanto Sala incontra le famiglie sospese e promette un tavolo di confronto sui cantieri

Hanno preannunciato il ricorso al Tribunale del Riesame contro le misure decise dal gip Mattia Fiorentini tutti e sei gli arrestati per l’inchiesta milanese sull’urbanistica. Tra questi l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l’immobiliarista Manfredi Catella, il “collega” Andrea Bezziccheri (l’unico finito in carcere, mentre gli altri sono ai domiciliari), l’ex presiedente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni. Favori politici e finanziamenti misteriosi. Intanto però dalle carte dell’inchiesta continuano a emergere particolari sempre più inquietanti. Sia rispetto alla politica milanese – Marinoni “non faceva mistero di avere concordato con l’assessore Tancredi di inserire una spolverata di edilizia sociale” come “ingrediente” per ravvisare “un interesse pubblico”, scrive il gip sull’ex presidente della commissione paesaggio che, dietro alla sua strategia sui ‘Nodi e le Porte metropolitane’ avrebbe mantenuto “relazioni” di “natura affaristica e speculativa” con gli operatori privati –, sia rispetto all’origine dei capitali che in questi anni hanno sostenuto le grandi operazioni immobiliari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inchiesta urbanistica, oltre agli accordi politici spuntano i bonifici offshore. Intanto Sala incontra le famiglie sospese e promette un tavolo di confronto sui cantieri

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica - politici - oltre

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire» - «È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

Per il Pd, specie quello lombardo, non cambia nulla: il sindaco di Milano Beppe Sala può restare al suo posto anche dopo il provvedimento di arresto per il suo ex assessore Giancarlo Tancredi e per altre cinque persone coinvolte nell’inchiesta sull’urbanistica Vai su Facebook

#Milano, bufera sull’urbanistica: corruzione sistemica tra politica e grandi costruttori. Vai su X

Inchiesta urbanistica Milano: il patto tra politici e privati. «Stessi interessi, insieme piegavano le regole»; Milano, bufera sull’urbanistica: corruzione sistemica tra politica e grandi costruttori; Salva-Milano, decreto fermo al Senato. Cosa succederà dopo l’inchiesta sull’urbanistica.

Milano sotto inchiesta: tutti i dettagli dell’indagine sull’urbanistica che coinvolge anche il sindaco Giuseppe Sala - L’inchiesta verte su una presunta rete di influenze illecite, incarichi remunerati e conflitti di interesse all’interno della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano ... Come scrive vanityfair.it

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano: l'imprenditore Andrea Bezziccheri in carcere, altri 3 ai domiciliari - Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini, ha disposto l'arresto in carcere per Andrea ... Si legge su today.it