inchiesta urbanistica milano le motivazioni dei sei arresti di ieri

A una settimana dagli interrogatori preventivi il Giudice per le indagini preliminari ha confermato i primi 6 arresti nell'inchiesta sull’urbanistica milanese. Ai domiciliari ex assessore dimissionario Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della commissione paesaggio di Palazzo Marino Giuseppe Marinoni, l'attuale presidente Alessandro Scandurra, poi Manfredi Catella Ceo di Coima e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S. Finisce in carcere invece Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, a cui è stato riservato un diverso "trattamento cautelare" a causa di un precedente per bancarotta e, come specifica l'ordinanza, per via della spregiudicatezza nel commettere reati o usufruire di finanziamenti occulti grazie a società che operano nel campo della speculazione immobiliare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

