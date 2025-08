Incontro questa mattina a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Beppe Sala e una delegazione del comitato “Famiglie sospese – vite in attesa”, formato da c ittadini che hanno investito i propri risparmi nella costruzione di una casa e oggi si trovano bloccati in una situazione di stallo, per i cantieri fermi, anche a causa dell ‘inchiesta sull’urbanistica della Procura di Milano che ha coinvolto Palazzo Marino. “Quello di cui abbiamo parlato è che per quanto riguarda le situazioni che possono essere sbloccate dal comune di Milano ci aspettiamo dei risultati tra settembre ed ottobre”, ha spiegato Filippo Borsellino, portavoce del comitato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta Urbanistica Milano, Beppe Sala incontra comitato Famiglie sospese