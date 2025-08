Inchiesta urbanistica Milano 6 arresti per corruzione e falso | Catella a Tancredi ai domiciliari

Sei arresti per corruzione e falso. Il primo tempo dell’inchiesta sul “sistema edilizio deviato” di Milano si chiude con la decisione del gip Mattia Fiorentini: ai domiciliari con divieto di comunicazione ci vanno l’ex assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, dimessosi il 21 luglio, e l’amministratore delegato di Coima, Manfredi Catella, il ‘re del mattone’ a cui nella serata di ieri la società leader in Italia del real estate da 10 miliardi di euro di investimenti sospende tutte le deleghe e le redistribuisce al management. Nel pomeriggio vengono arrestati dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria anche l’ad di Bluestone, Andrea Bezziccheri (carcere), già indagato e rinviato a giudizio per abusi edilizi sui progetti Hidden Garden di piazza Aspromonte e Park Tower di via Crescenzago, l’ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, l’architetto Alessandro Scandurra e Federico Pella, ex manager della J+S (tutti ai domiciliari). 🔗 Leggi su Lapresse.it

