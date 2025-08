Inchiesta urbanistica il gip | Ai migliori offerenti la pianificazione del territorio Pella | A Marinoni il 70%-80% delle commesse

“La pianificazione del territorio” di Milano, una vera e propria “spartizione”, era subappaltata “agli speculatori” dai pubblici ufficiali che “svendono le rispettive prerogative ai migliori offerenti”. Il giorno dopo l’ordinanza del gip di Milano, Mattia Fiorentini, che ha disposto sei arresti nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica dei pm di Milano, le difese si preparano a ricorrere al Tribunale del Riesame per contrastare l’impianto accusatorio, quasi integralmente accolto dal giudice per le indagini preliminari. Al momento sono tre gli indagati che chiederanno ai giudici della libertĂ di attenuare o annullare il provvedimento con cui sono stati decisi il carcere per Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone e gli arresti domiciliari per l’ex assessore alla Rigeerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancred i, Manfredi Catella, ceo senza piĂą deleghe di Coima, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente presidente e componente della disciolta Commissione per il Paesaggio, e Federico Pella, ex manager di J+S, seguano la stessa strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

