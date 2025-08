Inchiesta e arresti a Milano le strategie per favorire i privati | Parcelle e pressioni | ?Il gip | Mercimonio della funzione pubblica

L'ex presidente della commissione Paesaggio del Comune di Milano, Marinoni, «accettava supinamente ingerenze di colleghi e "superiori", a loro volta incalzati dai privati e da loro latatamente minacciati».

In questa notizia si parla di: milano - privati - inchiesta - arresti

Lucia Tozzi: “Privati all’assalto e politica delle mani libere: Milano è una città solo per ricchi” - La studiosa di politiche urbane dopo il terremoto giudiziario che scuote l’urbanistica milanese: “Serve una moratoria sui grandi progetti di sviluppo: gli scali ferroviari, piazzale Loreto, la vendita dello stadio”

Manageritalia, in Lombardia crescono i manager privati anche in vista Milano-Cortina 2026 - (Adnkronos) – La Lombardia sempre più regione a misura di manager anche in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

