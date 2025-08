Incentivi 2025 per auto elettriche al via da settembre | fino a 11.000 euro per chi ne ha diritto

. Conseguire l’acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero entro il 30 giugno 2026 grazie a incentivi per circa 600 milioni di euro. Sono queste le misure annunciate per favorire la diffusione della mobilitĂ elettrica, illustrate dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incentivi 2025 per auto elettriche al via da settembre: fino a 11.000 euro per chi ne ha diritto

