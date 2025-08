Incendio Orte la mozione | Non basta solidarietà serve strategia seria di prevenzione

OTRANTO - Misure e azioni concrete per combattere il pericolo incendi e per scongiurare quanto tragicamente avvenuto lo scorso 9 luglio: nel consiglio comunale di Otranto si è riflettuto e discusso sul drammatico incendio che ha devastato l’Orte, divorando piĂą di 150 ettari di pineta e macchia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

