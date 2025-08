Incendio nel deposito a Castellammare-Pompei bruciate decine di auto | pericolo diossine nell'aria

Bruciate decine di auto nell'incendio al deposito giudiziario tra Castellammare e Pompei. Controlli dell'Arpac su possibili inquinanti nell'aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - deposito - castellammare - pompei

Incendio in un deposito in via America Latina, indagini in corso: si cerca un uomo ripreso dalle telecamere - È ancora avvolto dal mistero l’incendio che nelle prime ore della mattinata di martedì 14 maggio ha devastato un magazzino situato in via America Latina, una zona centrale e trafficata della città .

Incendio in un deposito in via America Latina, indagini in corso: si cerca un uomo ripreso dalle telecamere - È ancora avvolto dal mistero l’incendio che nelle prime ore della mattinata di martedì 14 maggio ha devastato un magazzino situato in via America Latina, una zona centrale e trafficata della città .

Incendio in deposito nel Casertano, a fuoco i camion del latte: enorme colonna di fumo - Incendio in via don Salvatore Vitale sulla SP200 nel Casertano. A fuoco deposito vicino all'ex caseificio Pica abbandonato.

Paura tra Pompei e Castellammare: incendio in un deposito di auto, circolazione bloccata Vai su X

Paura tra Pompei e Castellammare. La causa: un vasto incendio scoppiato in un deposito di auto, all’altezza dell’uscita autostradale di Stabia che ha interrotto la circolazione della linea vesuviana Castellammare-Pompei scavi. Sul posto sono intervenuti la Po Vai su Facebook

Incendio tra Castellammare e Pompei, brucia il deposito giudiziario. Sospesa la Circumvesuviana; Incendio a Castellammare di Stabia: interrotta la linea ferroviaria «Almeno fino a domani mattina»; Spaventoso incendio in un deposito auto tra Pompei e Castellammare | VIDEO.

Incendio nel deposito a Castellammare-Pompei, bruciate decine di auto: pericolo diossine nell’aria - Bruciate decine di auto nell’incendio al deposito giudiziario tra Castellammare e Pompei. Secondo fanpage.it

Incendio tra Castellammare e Pompei, brucia il deposito giudiziario. Sospesa la Circumvesuviana - A fuoco il deposito giudiziario che si trova tra Castellammare e Pompei. Da msn.com