Incendio nel Cilento | bruciati 10 ettari di macchia mediterranea

Paura, oggi, ad Ascea, dove un incendio è divampato nella località di Rizzico bruciando circa 10 ettari di macchia mediterranea. Le fiamme alte hanno devastato un intero versante collinare, non facile da raggiungere dai soccorritori.Le operazioni di spegnimentoSul posto sono giunte due squadre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

