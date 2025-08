Incendio in un' abitazione del Barese | fiamme innescate da una bombola del gas

Un incendio è divampato in un'abitazione nel centro abitato di Corato. Secondo le prime ricostruzioni a innescare le fiamme sarebbe stata l'esplosione di una bombola di Gpl. Ci sarebbero quattro persone ferite, due delle quali sarebbero già state trasportate in ospedale. Il rogo, divampato in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Incendio in abitazione del Barese, tra feriti una undicenne - Una bambina di 11 anni è rimasta ferita in un incendio divampato in una abitazione al piano terra di via San Vito a Corato, in provincia di Bari. ansa.it scrive

Esplode bombola del gas, fiamme in casa a Corato: ferite una bambina di 11 anni e una donna - Un incendio provocato con ogni probabilità, dalla esplosione di una bombola del gas, è divampato in una abitazione a piano terra di via San Vito, nel centro abitato di Corato, in provincia di Bari. Come scrive msn.com