Incendio in un appartamento nel Milanese | i pompieri trovano una donna morta in bagno

I pompieri l'hanno trovata in bagno, priva di sensi ma per lei non c'era niente da fare. È di una donna morta il bilancio di un tragico incendio scoppiato nel cuore della notte tra giovedì e venerdì a Locate Di Triulzi (Milano). Incendio a Locate Di TriulziL'allarme è scattato attorno alle 4. In. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

