Incendio in casa nel Milanese | morta una donna di 59 anni condominio evacuato

Una donna di 59 anni è morta nella sua casa Locate Triulzi, provincia di Milano, a causa di un incendio. Da chiare cosa abbia dato vita alle fiamme scoppiate verso le 4.30 del mattino nell’appartamento di via Benedetto Secondo 1C. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo, che hanno domato l’incendio. Niente da fare per la donna, originaria di Milano, che è stata trovata morta in casa dai soccorritori. Il condominio è stato evacuato per alcuni minuti i n via precauzionale, poi è stato consentito ai residenti di rientrare, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica dei locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio in casa nel Milanese: morta una donna di 59 anni, condominio evacuato

In questa notizia si parla di: incendio - casa - morta - donna

Incendio alla casa del premier britannico Starmer: arrestato un giovane - Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso con l'intento di mettere in pericolo la vita, in relazione a una serie di presunti attacchi incendiari contro proprietà collegate al premier britannico Keir Starmer.

Polizia indaga sull'incendio all'ex casa del premier Starmer - Londra, 13 mag. (askanews) - La polizia britannica è sul posto per compiere rilievi e indagini dopo l'incendio dell'ex casa del primo ministro britannico Keir Starmer, a nord di Londra.

Incendio a casa di Starmer, arrestato un 21enne - La polizia britannica ha arrestato un 21enne per l’incendio scoppiato nella casa londinese dove viveva il primo ministro Keir Starmer prima di essere eletto alla guida del Regno Unito.

Una persona è morta a causa di un incendio che si è sviluppato questa notte, intorno alle 3.40, in un appartamento al piano terra di un edificio di quattro piani Vai su Facebook

Incendio in un appartamento nel Milanese: i pompieri trovano una donna morta in bagno; Incendio a Locate Triulzi, fiamme in un appartamento: morta una donna; Milano, incendio in appartamento a Locate Triulzi: morta 59enne.

Donna di 59 anni morta nell’incendio della sua casa a Locate Triulzi - Una donna di 59 anni è morta questa notte a seguito di un incendio scoppiato intorno alle 4. Si legge su ilnotiziario.net

Incendio in un appartamento a Locate Triulzi, morta una donna di 59 anni - E’ successo in via Benedetto Secondo, ancora da chiarire le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme ... Segnala milano.repubblica.it