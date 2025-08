Incendio agraria per la ricostruzione 3 milioni di euro dalla Regione

Dall'assestamento di bilancio regionale arrivano fondi per la ricostruzione dei laboratori di agraria andati tristemente a fuoco lo scorso 4 giugno. Ad annunciare 3 milioni di euro di finanziamento sono i consiglieri regionali FdI, Daniele Sabatini e Giulio Zelli. “La Regione Lazio è al fianco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Incendio alla facoltĂ di Agraria, almeno 2-3 anni per la ricostruzione - Serviranno almeno 2 o 3 anni per la ricostruzione del blocco della facoltĂ di Agraria dell'UniversitĂ della Tuscia devastato dall'incendio del 4 giugno.

Tiziana Laureti si presenta all'ateneo: "La ricostruzione di agraria non riguarderà soltanto i muri" - “Oggi voglio dire grazie a tutte le persone che hanno fatto crescere questo ateneo, a chi ha gestito direttamente e a chi ha lavorato dietro le quinte.

