Incendio a Locate Triulzi donna morta tra le fiamme imprigionata in casa | aveva problemi a muoversi

Una donna di 59 anni è rimasta intrappolata nella sua abitazione a causa delle fiamme. Ancora incerta l'origine del rogo, forse un cortocircuito.

Vigili del fuoco in azione a Locate Triulzi: incendio mortale in un appartamento - Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento situato in una palazzina residenziale, lasciando senza s ... Si legge su notizie.it

Incendio in casa, donna di 59 anni trovata morta: si era chiusa in bagno per sfuggire alle fiamme - Una donna di 59 anni è morta questa notte a seguito di un incendio scoppiato intorno alle 4. msn.com scrive