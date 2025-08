Incendio a Locate Triulzi appello per trovare i tre gattini di Elena Quattrone

Locate Triulzi (Milano), 1 agosto 2025 – La città si è svegliata sconvolta per la tragedia di via Benedetto Secondo 1C nella quale ha perso la vita la 59enne Elena Quattrone, questa notte a seguito di un incendio, all'interno del suo appartamento del piano rialzato. Elena, originaria di Roma dove vive il fratello, era una donna attiva e condivideva il suo appartamento con i suoi tre gatti che ora gli amici cercano disperatamente. L’appello. "Aveva tre gatti, Bianca, Buzzi e Preppy che non riusciamo a trovare. In casa è un delirio e speriamo siano riusciti a fuggire ma temiamo il peggio - racconta Luciana Massera amica di Elena e fino a qualche mese fa dirimpettaia di casa –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Locate Triulzi, appello per trovare i tre gattini di Elena Quattrone

