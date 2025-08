Incendi in Europa la mappa dei roghi che stanno bruciando il continente e non stanno risparmiando nessuno

Anche l'America va a fuoco. Dal Canada al Mediterraneo orientale, secondo l'agenzia europea Copernicus quella in corso è stata una delle estati peggiori degli ultimi 23 anni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Incendi in Europa, la mappa dei roghi che stanno bruciando il continente e non stanno risparmiando nessuno.

Inquinamento, a Milano c’è un aria da horror: cosa c’entrano gli incendi che stanno bruciando il Canada - Milano, 16 giugno 2025 – Un quadro sconfortante. La cappa di smog che ha avvolto negli ultimi giorni la Lombardia, solo attenuata dalle precipitazioni di ieri, domenica 15 giugno, e i picchi di inquinamento da polveri sottili, decisamente anomali per la stagione, stanno rendendo l’aria irrespirabile.

Ansa VERIFIED - E' vero che gli incendi boschivi in Italia stanno aumentando? - Falso, non ci sono evidenze che a livello nazionale gli incendi boschivi stiano aumentando in Italia

Leggere le immagini è importante. Soprattutto quando mostrano l’Europa color rosso fuoco. Quella mappa mostra le temperature della superficie terrestre, cioè quanto scotta il suolo, misurato dal satellite Sentinel-3 tramite radiazione infrarossa (fonte: ES Vai su Facebook

Quest'anno gli incendi non stanno risparmiando nessuno. La mappa dei roghi che stanno bruciando l'Europa; Spotlight di mappa degli incendi: incendi del sud -est in Europa; Incendi estivi, ci risiamo. La mappa delle emergenze.

