Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città

Arezzo, 1 agosto 2025 – L'assessore Casi: "Un intervento di ricucitura importante che mette in sicurezza pedoni e ciclisti" Inaugurato questa mattina il nuovo percorso di pista ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro e via Genova tramite la realizzazione di un nuovo sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia, e che connette il tratto viale Amendola - Centro Commerciale "OBI" con via Bologna.

