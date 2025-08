Inaugurato il nuovo sottoattraversamento ciclopedonale sulla linea Arezzo-Stia e la pista ciclabile che collega i centri commerciali al centro città

L'assessore Casi: "Un'opera strategica che garantisce maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti" Questa mattina è stato inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro a via Genova, grazie alla realizzazione di un sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia. Il tracciato collega inoltre viale Amendola e il Centro Commerciale OBI a via Bologna, rappresentando un tassello importante nella rete ciclabile comunale. L'intervento, previsto nel Biciplan allegato al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con priorità 3, migliora il collegamento tra i principali centri commerciali — OBI, Centro Arezzo e Al Magnifico — e il cuore della città .

Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città - Arezzo, 1 agosto 2025 – Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città L’assessore Casi: “Un intervento di ricucitura importante che mette in sicurezza pedoni e ciclisti” Inaugurato questa mattina il nuovo percorso di pista ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro e via Genova tramite la realizzazione di un nuovo sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia, e che connette il tratto viale Amendola - Centro Commerciale "OBI" con via Bologna.

