Negli ultimi anni, la figura dell’eroe ha perso la sua aura. Non quella che gli permetteva di volare o di renderlo invulnerabile, ma ciò che lo rendeva incorruttibile, infallibile, sempre pronto a fare la cosa giusta. Serie tv come The Boys e Invincible hanno mostrato super-uomini cinici, corrotti e narcisisti. L’ultima fase del Marvel Cinematic Universe sembra aver smarrito la bussola morale dei suoi personaggi più iconici. Perfino Superman — l’archetipo di tutti gli archetipi — ha attraversato  una crisi di identità : ridotto a divinità tormentata nel cupo universo di Zack Snyder prima, riportato alle origini da James Gunn poi, promettendo un ritorno alla speranza e all’umanità . 🔗 Leggi su Linkiesta.it

In Watchmen l'eroe è quello che si fa domande giuste