In Veneto un caso autocno di febbre di Dengue

Un caso autocno di febbre di Dengue, malattia virale trasmessa dalle zanzare piĂą comuni (specie Aedis) è stato diagnosticato in Veneto in un 53enne residente a Brendola, nel vicentino. Lo comunica la Direzione Prevenzione sanitĂ della Regione. La diagnosi è stata fatta dall'UnitĂ operativa di Malattie Infettive e Tropicali dell'Azienda Ulss 8 Berica. Il paziente non ha storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - In Veneto un caso autocno di febbre di Dengue

In questa notizia si parla di: veneto - caso - autocno - febbre

Sciopero sanità privata: il caso Abano infiamma il Veneto. Chiesto un incontro urgente in Prefettura - Abano, si alza il tiro. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl puntano il dito contro la Casa di Cura del Gruppo Leonardo di Abano Terme, colpevole – secondo i sindacati – di una grave violazione della Legge 146/1990, proprio nel giorno clou dello sciopero nazionale del 22 maggio.

Maturità , studente del liceo classico Canova rifiuta di fare l'orale: è il terzo caso in Veneto. E Valditara promette bocciature - TREVISO - Ha scelto di non fare l?esame orale della maturità . Una volta incassata con gli scritti la certezza matematica del diploma, uno studente di 18 anni del liceo classico.

Ammutinamento all'orale della Maturità , terzo caso in Veneto. Valditara: “Dall'anno prossimo scatterà la bocciatura” - Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all’esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti.

In Veneto un caso autocno di febbre di Dengue; Un caso autoctono di febbre di Dengue in Veneto; Dengue, nel Vicentino infettato dal virus un 53enne: è il primo caso autoctono scoperto in Veneto.

Iss, in sette giorni da 32 a 89 i casi confermati di West Nile in Italia - Salgono a 89 in Italia i casi confermati nel 2025 di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo: erano 32 nel precedente bollettino pubblicato la scorsa settimana. Come scrive ansa.it

West Nile, verifiche su altri due pazienti nel Lazio. L’Iss e i casi casi anche Piemonte, Emilia e Veneto: “Il virus circola” - L'ISS conferma la circolazione anche in Piemonte, Veneto ed Emilia- Riporta ilfattoquotidiano.it