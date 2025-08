In un Afghanistan che toglie voce libertà e spazio alle donne una ragazza di 24 anni accompagne turiste donne nel Museo Nazionale della città Un gesto piccolo e apparentemente innocuo diventato una forma potente di resistenza

D i fronte all’ingresso polveroso del Museo Nazionale di Kabul, un gruppo di donne attende in silenzio. Sono turiste, arrivate in Afghanistan per vedere da vicino questo luogo di cui spesso si parla, ma che raramente si conosce. Se già questa immagine, è abbastanza sorprendente, in un Paese che toglie ogni diritto alle donne, l’elemento della scena che lo è ancora di più, è la guida che le accoglie. Ha 24 anni, si chiama Somaya Moniry, indossa un velo leggero e stringe tra le mani una cartellina. È lei a condurre la visita. Una donna. Afghanistan, ennesimo affronto alle donne: i talebani le bandiscono dall’università X Leggi anche › Da guida turistica in Afghanistan a rifugiata a Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

