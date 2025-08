In sella ad uno scooter non si fermano all' alt e investono a più riprese gli agenti

Un 17enne e un 18enne, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, sono stati arrestati.Il personale della Polizia Locale - U.O. Motociclisti, durante gli ordinari servizi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: sella - scooter - fermano - investono

Gropello Cairoli, in sella allo scooter si scontra con un trattore: morto Antonio Sacco - Gropello Cairoli, 15 maggio 2025 – Era in sella al suo scooter quando, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale di Gropello Cairoli, forse mentre si trovava in fase di sorpasso, si è scontrato con un trattore.

Lo scooter sorpassa, l’auto svolta: ragazzino sbalzato dalla sella finisce in ospedale - Un grande spavento e qualche trauma, ma fortunatamente le condizioni del 17enne coinvolto nell’incidente non sono gravi.

Roma, incidente sulla Cassia bis: morto 55enne in sella a scooter - (Adnkronos) – Un incidente mortale è avvenuto oggi intorno alle 13.30 sulla strada statale 2 bis Cassia Veientana, all'altezza di via della Giustiniana, in direzione Viterbo: a perdere la vita un uomo di 55 anni che era in sella al suo scooter Piaggio Liberty, unico veicolo coinvolto.

In sella ad uno scooter non si fermano all'alt e investono a più riprese gli agenti; Catania, due minori fuggono all'alt e investono con lo scooter un poliziotto; Fuggono in scooter e investono un poliziotto: le immagini dell'inseguimento | Video.

In sella ad uno scooter non si fermano all'alt e investono a più riprese gli agenti - Un 17enne e un 18enne, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, sono stati a ... Come scrive napolitoday.it

Ladri «con il tombino», tre assalti in una sola notte poi la fuga con ... - Ladri «con il tombino», tre assalti in una sola notte poi la fuga con 3 mezzi rubati: due fermati in sella ad uno scooter, il terzo è in fuga Sono due cittadini stranieri di 21 e 24 anni, è ... Segnala ilgazzettino.it