In Repubblica Ceca cresce l’insofferenza verso i rifugiati ucraini ma il sostegno non crolla

In Repubblica Ceca si registra una crescente stanchezza nei confronti dei rifugiati ucraini: secondo un nuovo sondaggio dell’agenzia STEM, il 58% dei cittadini ritiene che il Paese ne abbia accolti troppi. Tuttavia, il sostegno alla loro permanenza rimane stabile: il 52% si dice favorevole alla concessione dell’asilo agli ucraini e il 31% li considera una presenza positiva. “Se la situazione economica dovesse peggiorare, la convivenza con gli ucraini potrebbe diventare significativamente piĂą complicata ”, ha avvertito l’analista di STEM Ji?Ă­ TáborskĂ˝, sottolineando come l’opposizione all’immigrazione sia strettamente legata alle preoccupazioni economiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Repubblica Ceca cresce l’insofferenza verso i rifugiati ucraini, ma il sostegno non crolla

In questa notizia si parla di: ucraini - repubblica - ceca - rifugiati

In Repubblica Ceca cresce l’insofferenza verso i rifugiati ucraini, ma il sostegno non crolla; Rifugiati dall’Ucraina: 4,2 milioni sotto protezione temporanea nell’Ue; Praga teme l’afflusso di veterani di guerra ucraini: una minaccia alla sicurezza.

La Repubblica ceca non parteciperà ad acquisto armi per Ucraina - La Repubblica Ceca non parteciperà all'acquisto di armi statunitensi per l'Ucraina. Segnala ansa.it

La Repubblica ceca non parteciperà ad acquisto armi per Ucraina - La Repubblica Ceca non parteciperà all'acquisto di armi statunitensi per l'Ucraina. Lo riporta ansa.it