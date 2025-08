In Polonia riparte la caccia all’oro nazista | scavi vicino a un bunker della Seconda guerra mondiale

Entro la fine di agosto inizieranno in Polonia gli scavi in prossimitĂ di un bunker tedesco della Seconda guerra mondiale alla ricerca del leggendario “oro nazista”. L’iniziativa, condotta da un gruppo di ricercatori guidati dallo storico dilettante Jan Delingowski, è stata ufficialmente autorizzata dalle autoritĂ polacche e sarĂ supervisionata da archeologi e funzionari del patrimonio culturale. Dove si scaverĂ e perchĂ©. L’area delle ricerche si trova nella regione boscosa della Casciubia, nel nord della Polonia, dove un tempo sorgeva un campo di addestramento militare delle SS. A indirizzare esattamente in questo luogo il team di cacciatori d’oro sono state le rivelazioni di un ex detenuto del carcere di Barczewo, che a sua volta avrebbe raccolto le confidenze di Erich Koch, un alto funzionario del Partito Nazista poi condannato per crimini di guerra e deceduto nel 1986 nella stessa struttura penitenziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Polonia riparte la caccia all’oro nazista: scavi vicino a un bunker della Seconda guerra mondiale

