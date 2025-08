In piedi sul parapetto del ponte minaccia di gettarsi nel fiume

In piedi sul parapetto del ponte ha minacciato di gettarsi nel Tevere. Un uomo, salvato dai vigili a Trastevere.Sono stati gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, in transito venerdì mattina su lungotevere dei Tebaldi, a notare un uomo in piedi sul parapetto, nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, seduto sul parapetto minaccia di gettarsi - Un uomo, di 54 anni, era cavalcioni sul parapetto, all'altezza di Ponte Sublicio e intorno cresceva l'apprensione. Scrive romatoday.it

Monza, 14enne sul parapetto del ponte, in stato di agitazione: vuole ... - Monza, 16 luglio 2025 – Il ragazzino si era avvicinato al parapetto del ponte di via Turati, a strapiombo sulla ferrovia, vicino alla stazione. Segnala ilgiorno.it