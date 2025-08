In Piazza della Signoria il Festival delle Orchestre Giovanili con Harmonieorkest Panta Rei

Mercoledì 6 agosto, alle ore 21.00, in Piazza della Signoria, la Loggia dei Lanzi sarà il palcoscenico dell'esibizione musicale della formazione giovanile belga Harmonieorkest Panta Rei, proveniente da Leuven e diretta dal Maestro Jo Schelkens.La notte fiorentina di mezz'estate si aprirà con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Danze armene, Valzer viennesi e capolavori europei in Piazza della Signoria - Venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21.00, la Loggia dei Lanzi sarà il palcoscenico della performance della grandiosa formazione austriaca Jugendsinfonieorchester Dornbirn, guidata da Matthias Seewald.

La rivolta di caddy e risciò. Piazza della Signoria occupata: "No alla stretta del Comune" - di Antonio Passanese Piazza della Signora, ore 13.45. Un pomeriggio rovente, non solo per il sole che picchia sui lastricati, ma anche per la protesta esplosa nel cuore della città .

Risciò e caddy: stop a Firenze nell’area Unesco. Nonostante l’invasione di piazza Signoria - FIRENZE – La giunta comunale tira dritto: stop ai risciò a pedali e ai caddy. Così in tutta l’area Unesco di Firenze, tranne che per 24 navette elettriche bianche con a bordo 8 turisti al massimo divise sugli unici due tracciati concessi dal Comune (12+12).

