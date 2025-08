In macchina con i figli piccoli e oltre 4 chili e mezzo di cocaina | arrestato un corriere della droga

Non avrebbe dovuto dare nell'occhio, passando per un giovane padre di famiglia in viaggio da Salerno a Palermo con una donna e due figli minorenni, e così avrebbe potuto consegnare una partita di oltre 4 chili mezzo di cocaina in città . Invece per A. N. (di cui non forniamo il nome per non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

