In Germania non si vende più birra

I dati choc dalla Germania: il peggiore flop della storia recente

Consumo di birra in picchiata in Germania, aziende preoccupate; Birra giù dal podio in Germania; Birra, in Germania crollano i consumi: l'identità culturale va in crisi e scatta l'allarme per 1.500 birrifici.

Eurostat: 32,7 miliardi di litri di birra prodotti nell’Ue nel 2024. Oggi giornata internazionale della birra - Nel 2024, i Paesi dell'Ue hanno prodotto 32,7 miliardi di litri di birra contenente alcol e 2 miliardi di litri di birra con meno dello 0,5% di alcol o senza alcun contenuto di alcol, per un totale di ... Si legge su agensir.it

Heineken vende meno birra, ma realizza comunque profitti - Nella prima metà dell’anno, Heineken ha registrato un aumento dei profitti, nonostante abbia venduto meno birra. Segnala 31mag.nl