In due farmacie di Cesenatico parte il progetto di Hera che dà una nuova vita ai medicinali non scaduti

Farmaco Amico, il progetto di Gruppo Hera e Last Minute Market finalizzato a dare una nuova vita ai medicinali inutilizzati e non ancora scaduti, si estende a Cesenatico. In particolare, le due farmacie cesenaticensi appena entrate a far parte della rete solidale sono la Farmacia Grassi di via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

FarmacoAmico, si amplia la rete; FarmacoAmico si allarga ancora: 10 nuovi punti di raccolta nel cesenate.

