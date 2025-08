In primo grado se l’era cavata con un’assoluzione per particolare tenuità del fatto, ma per la Cassazione l’aver utilizzato un cellulare mentre era detenuto all’ Arginone non è un fatto da poter ‘liquidare’ così facilmente. Da qui l’annullamento della sentenza pronunciata dal tribunale di Ferrara, con indicazione di rivalutare la questione in un nuovo giudizio davanti alla corte d’Appello di Bologna. Una decisione che cambia radicalmente le carte in tavola in una vicenda che, viste le premesse, sembrava ormai chiusa. Protagonista del procedimento, un marocchino di 35 anni, all’epoca dei fatti rinchiuso all’Arginone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In cella col mini telefono. Assoluzione annullata