In campo per la Pediatria Sfida Modena-San Marino il ricavato andrà alla sanità

Quando di mezzo ci sono Roberto Cevoli e il Modena Calcio succede sempre qualcosa di speciale. Sarà così anche domani, sabato 2 agosto, quando alle 17,30 i canarini di mister Sottil sfideranno a Fanano la Nazionale di San Marino, allenata dal 56enne ex difensore gialloblù, che sotto la Ghirlandina ha scritto la storia con l’ultima promozione in A del 2002 e 3 stagioni con 91 gettoni e 2 reti. Lo scopo della gara amichevole sarà quello di sostenere progetti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (Iss). L’idea si è sviluppata grazie al progetto "Un Ct in Pediatria": lo scorso 29 aprile, grazie alla generosità della Federazione sammarinese e della "Brigata Mai 1 Gioia" (gruppo di tifosi a supporto della nazionale sammarinese ma ben radicato a Modena col ’responsabile’ Daniele Dei), Cevoli assieme a una rappresentativa di giocatori e supporter ha fatto visita al reparto pediatrico del Policlinico di Modena portando delle donazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In campo per la Pediatria. Sfida Modena-San Marino, il ricavato andrà alla sanitÃ

