In bicicletta fino a Bologna per ricordare la strage del 2 agosto 1980

Partita il 28 luglio dal Brennero, arriverà a Bologna il 2 agosto. Si tratta della staffetta ciclistica “per non dimenticare la Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980”, un percorso a tappe nato per ricordare, nel 45° anniversario, di una delle pagine più tristi dell'Italia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

La staffetta ciclistica Padova-Bologna nasce per ricordare la strage del 2 agosto 1980, avvenuta presso la stazione dei treni di Bologna. Partirà da Cadoneghe e farà tappa nel Comune di Conselve il 31 luglio, alle ore 10.35, davanti a Palazzo Zen (Municipio Vai su Facebook

#dalterritorio #memoria Verso il 2 agosto. Uniti nel ricordo. A 45 anni dalla strage alla stazione di Bologna, i Comuni di @Montespertoli_ e Castelfiorentino rinnovano insieme il loro impegno per la memoria e la giustizia. INFO: https://tinyurl.com/ys9cx65s Vai su X

Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, le iniziative per non dimenticare; In città la staffetta ciclistica per ricordare la strage di Bologna; Carpi a Bologna per ricordare la strage di 45 anni fa e Tino Lugli.

Carpi a Bologna per ricordare la strage di 45 anni fa e Tino Lugli - Sarà l’assessore Giuliano Albarani a rappresentare il Comune di Carpi, sabato 2 agosto, alla cerimonia per il 45° anniversario della strage ferroviaria di Bologna. Scrive temponews.it

2 Agosto ‘Balla balla ballerino’ di Lucio Dalla reinterpretato da Roberta Giallo per il 45^esimo anniversario della strage di Bologna - 2 Agosto ‘Balla balla ballerino’ di Lucio Dalla reinterpretato da Roberta Giallo per il 45^esimo anniversario della strage di Bologna ... Come scrive politicamentecorretto.com