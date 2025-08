In Arabia non vanno solo i pensionandi | sempre più giovani della Ligue1 scelgono il campionato saudita L’Équipe

Negli ultimi giorni, due giovani talenti francesi, Nathan ZĂ©zĂ© e SaĂŻmon BouabrĂ©, hanno scelto di trasferirsi al Neom Sc, club saudita appena salito in prima divisione. Una scelta che sorprende sempre meno: l’Arabia Saudita attira ormai anche i giovani promettenti, non solo le star a fine carriera. VisibilitĂ , soldi e nuove ambizioni stanno cambiando la geografia del calcio mondiale. Per dei giovani promettenti, una destinazione che fino a due anni fa sarebbe sembrata inconcepibile. Ma lo è ancora davvero? A sentire alcuni addetti ai lavori, la domanda non è piĂą “perchĂ© una scelta del genere”, ma “quanti talenti appena sbocciati perderĂ il nostro campionato nei prossimi anni”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Arabia non vanno solo i pensionandi: sempre piĂą giovani della Ligue1 scelgono il campionato saudita (L’Équipe)

Saipem e Sda Bocconi: programma di formazione per giovani talenti in Arabia Saudita - Saipem e Sda Bocconi lanciano un programma di formazione per giovani talenti in Arabia Saudita. L'iniziativa è rivolta a giovani 'ad alto potenziale' che fanno parte della forza lavoro locale di Saipem, con l'obiettivo di "contribuire allo sviluppo delle competenze" nel paese del Golfo.

Sessanta giovani professionisti sauditi nei musei torinesi - Sessanta giovani professionisti sauditi hanno completato un percorso formativo di quattro settimane nei musei torinesi, culminato con la realizzazione di proposte progettuali per Gam, Mao e ... ansa.it scrive