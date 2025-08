In 3mila in piazza per la salute pubblica | Nessun favore solo diritti | FOTO

È stata una mobilitazione storica quella che ha attraversato le strade di Sessa Aurunca il 1° agosto: oltre 3mila cittadini hanno partecipato alla manifestazione “A difesa della Salute Pubblica”, promossa dal Comitato San Rocco Bene Comune e sostenuta da cinquanta realtà associative locali, tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

L’Asl di Latina attiva misure straordinarie per fronteggiare i nuovi casi: 7 le infezioni registrate, un decesso. Coinvolti Comuni, sanità pubblica, veterinari e Regione Lazio per un'azione congiunta Vai su Facebook

