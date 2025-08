Imprevedibile Thomas Ceccon! Demolisce il record italiano nei 100 farfalla e vola in finale in una gara non sua

Thomas Ceccon, l’imprevedibilità fatta persona. Il campione vicentino ha colpito ancora e stavolta l’ha fatto in positivo. Dopo essere uscito di scena in maniera clamorosa ieri nelle batterie dei 200 dorso, gara nella quale avrebbe potuto concorrere per le posizioni di vertice ai Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore, l’azzurro ha saputo ritrovarsi e rigenerarsi nei 100 farfalla, una specialità non sua. Era la prima volta che a livello internazionale Thomas competeva nei 100 farfalla, ricordando la sua medaglia mondiale nella distanza più breve (50 farfalla di bronzo) in questa sede. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Imprevedibile Thomas Ceccon! Demolisce il record italiano nei 100 farfalla e vola in finale in una gara non sua

A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 50 farfalla? Programma, tv, streaming - Thomas Ceccon sarà il punto di riferimento della squadra italiana ai Mondiali di nuoto 2025. Il veneto scenderà già in acqua nella giornata di domani per i 50 farfalla, dove come obiettivo è quello di provare a raggiungere una medaglia.

Nuoto, Thomas Ceccon scalda il motore e avanza in semifinale nei 50 farfalla ai Mondiali - Qualificazione per le semifinali dei 50 farfalla uomini in gestione per Thomas Ceccon. Il fuoriclasse veneto ha iniziato così la sua avventura ai Mondiali 2025 di nuoto a Singapore.

Thomas Ceccon in finale nei 50 farfalla ai Mondiali senza forzare e ammettendo di aver fatto i calcoli - Thomas Ceccon scherza col fuoco, ma non si brucia. Qualificazione alla finale dei 50 farfalla per il campione vicentino al termine delle semifinali odierne nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto tra le corsie in questi Mondiali 2025 degli sport acquatici.

Ai Mondiali di Singapore, Thomas Ceccon conquista la medaglia di bronzo nei 50 farfalla con un tempo di 22”67. Oltre al podio, arriva anche il nuovo record italiano, migliorando di un centesimo il suo pre Vai su Facebook

Ceccon non contento del bronzo mondiale nei 50 farfalla. È Thomas. Non è sbruffoneria. È la cognizione di essere in grande forma. Di puntare sempre a vincere. Ci sta tutto il suo broncio. Un po' meno le lamentele sul poco tempo a disposizione. 23 minuti tra Vai su X

Ceccon, nuovo record italiano: è in finale nei 100 farfalla - Il 24enne veneto continua la caccia ad un'altra medaglia, nuotando in 50"42. tuttosport.com scrive

Mondiali nuoto: Ceccon in finale e record nei 100 farfalla. Curtis ottava nei 100 stile libero - Il 24enne veneto firma il record italiano, nuotando in 50"42, ed entra nella prova decisiva per le medaglie con il quinto tempo combinato delle semifinal ... Come scrive sport.quotidiano.net