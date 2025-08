Imprese per l' Italia accordo Perugia e Confcommercio per sostenere uno sviluppo sostenibile e una città viva

Il rilancio del commercio di vicinato, uno sviluppo sostenibile e legato al territorio, una regia unica per rendere piĂą appetibile il centro storico: sono questi alcuni obiettivi definiti dal protocollo d’intesa sottoscritto oggi fra Comune di Perugia e Confcommercio Imprese per l’Italia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

