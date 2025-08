Imprese in Puglia attesa crescita del 6% entro il 2026 | Bari e provincia trainano l' economia regionale

In uno scenario regionale in profonda trasformazione, Bari e la sua provincia si attestano come motore fondamentale dell’economia pugliese. È quanto emerge dall’ultima indagine condotta da ReportAziende.it, piattaforma specializzata nell’analisi del rischio d’impresa, che prevede un +6% di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bandiere Blu 2025: la Puglia conquista 27 riconoscimenti, brillano le spiagge della provincia di Bari - Aumentano le Bandiere Blu in Italia e la Puglia conferma il suo impegno per l’ambiente e la qualità dei servizi turistici.

Weekend a Bari e provincia: tutti gli eventi dal 16 al 18 maggio 2025 - Un fine settimana straordinario attende Bari e dintorni dal 16 al 18 maggio 2025, con un ricchissimo calendario di eventi che intreccia cultura, arte, scienza, musica e solidarietà .

Peggioramento e poi weekend con il sole: le previsioni meteo su Bari e provincia - Un peggioramento nei prossimi giorni e il ritorno del sole nel weekend: è quanto prevedono per Bari e provincia gli esperti di 3BMeteo.

Green e al servizio di 2 province, inaugurato ospedale Monopoli - Sarà una struttura green, sostenibile, immersa tra gli ulivi secolari al servizio di nove comuni tra le province di Bari e Brindisi e che coprirà un bacino di utenza di circa 260mila persone. Da msn.com