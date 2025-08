Impact 31.072025 La rivalsa del System

X-DIVISION TITLE MATCH: LEON SLATER (C) vs JASON HOTCH vs CEDRIC ALEXANDER (3 5) Un buon triple threat match in cui il campione mantiene senza troppe difficoltà la cintura con uno splendido Swanton 450 Bomb su Hotch. Nel post match Leon e Slater hanno un confronto civile nel backstage in cui l’ex WWE riferisce al campione di non aver perso il match perché non ha subito alcun pin, motivo per il quale vuole una nuova occasione. VINCITORE E ANCORA X-DVISION CHAMPION: LEON SLATER INDI HARTWELL & DANI LUNA vs JODY THREAT & ARIANNA GRACE (2,5 5) Tag Team match insolito dove vediamo per la prima volta collidere due che sono state compagne di tag e campionesse in passato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 31.07.2025 La rivalsa del System

