Immissioni in ruolo nelle Scuole Regionali Siciliane | guida al DDG 1562 2025 – Scadenza 31 agosto Bando

Il D.D.G. 1562 del 31 luglio 2025 stabilisce le modalità per la creazione delle graduatorie per le immissioni in ruolo e per il conferimento delle supplenze nelle scuole regionali della Sicilia. Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto 2025. Le scuole regionali siciliane Le scuole regionali siciliane sono gestite completamente dalla Regione Siciliana, . Immissioni in ruolo nelle Scuole Regionali Siciliane: guida al D.D.G. 15622025 – Scadenza 31 agosto Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

