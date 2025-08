Immissioni GPS sostegno Infanzia e Primaria | escluso il servizio svolto durante SFP sullo stesso grado

Per le immissioni in ruolo 202526 da GPS sostegno, i punteggi legati al servizio svolto durante gli anni del corso di laurea in Scienze della formazione primaria non sono valutabili se prestati sullo stesso grado d’istruzione per cui si ottiene l’abilitazione. Lo chiarisce l’OM 882024, con conseguenze importanti per la posizione in graduatoria Punteggi e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: immissioni - sostegno - primaria - servizio

