Immatricolazioni di moto e scooter | +7,3% a luglio 2025

Il mese di luglio sfoggia il secondo parziale positivo dopo il buon risultato ottenuto a giugno: la chiusura è a +7,34%, pari a 44.817 unità immatricolate. Un mercato costantemente trainato dagli scooter con le moto ancora in negativo, ma capaci di recuperare gradualmente i volumi persi all'inizio del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immatricolazioni di moto e scooter: +7,3% a luglio 2025

Area B, svolta da ottobre scatola contachilometri anche su moto e scooter.Come funziona e deve utilizzare il Move-In - Milano, 7 maggio 2025 –  Move-In si estende alle due ruote. La scatola conta-chilometri potrà essere installata anche sulle moto e sugli scooter c he dal primo ottobre del 2025 non potranno più circolare in Area B.

Scontro tra moto e scooter all’ingresso di Gallipoli: impatto fatale, muore un 61enne - GALLIPOLI – Si è concluso con una nuova tragedia della strada l’avvio di questa settimana a Gallipoli dove un uomo del posto, Piero Corchia, di 61 anni, è deceduto nella tarda serata di lunedì dopo uno scontro avvenuto su via Lecce, all’ingresso della città , tra la motocicletta sulla quale.

Immatricolazioni di moto e scooter: -2% a maggio 2025 - Calano le vendite anche nel mese di maggio, ma grazie all'andamento positivo degli scooter i numeri sembrano raccontare un graduale recupero del settore, soprattutto dopo l’affanno registrato nei primi mesi del 2025

Mercato auto Italia, a luglio ancora una flessione: -5,11% a 118.493 vendite. Stellantis, ancora profondo rosso: -12,1%. Byd in top 20 - Dopo il forte calo di giugno, le immatricolazioni di auto sul mercato italiano mantengono il segno meno, ma riducono i ribassi. Scrive msn.com