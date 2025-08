Immatricolazioni auto in Italia La crisi continua a luglio 2025 | -5,1%

Dopo il calo importante delle vendute di auto nuove del mese di giugno 2025, la crisi non si ferma neanche a luglio che vede una flessione del 5,1. Gli esperti hanno rivisto al ribasso le stime per la fine dell'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immatricolazioni auto in Italia. La crisi continua a luglio 2025: -5,1%

Crisi dell'auto non è solo europea: Nissan taglia il 15% della forza lavoro - La crisi dell'auto sembra colpire anche i produttori del Sol Levante, Nissan taglia 7 stabilimenti ed il 15% dei suoi lavoratori per compensare le perdite del 2024.

Dalla crisi al rimbalzo, le auto elettriche tornano a crescere (anche in Italia): la risalita grazie a modelli più piccoli ed economici - Soltanto un anno fa, il futuro dell’auto elettrica sembrava essersi inceppato. Il 2024 è stato un vero e proprio annus horribilis per i produttori europei, alle prese con dati di vendita sempre più deludenti, non solo sui modelli a batteria ma anche su quelli a benzina e diesel.

Volvo annuncia il taglio di 3.000 posti di lavoro per crisi economica nel settore auto - La casa automobilistica svedese Volvo, di proprietà del gruppo cinese Geely, taglierà 3.000 posti di lavoro, per far fronte al deterioramento della situazione economica nel settore automobilistico.

AUTO ZOMBIE: UN FENOMENO STRANO O UNA RINASCITA DELLA PASSIONE? A giugno 2025, il mercato automobilistico europeo continua a sorprendere con le sue "auto zombie", veicoli fuori produzione da anni che riescono a trovare acquirenti. Tra i pr

Crollo immatricolazioni auto: luglio chiude con un pesante -5,2% - A luglio 2025 il mercato auto perde terreno, penalizzato dalla crisi del canale privati. affaritaliani.it scrive

Il mercato auto cala a luglio, decrescita del 5,11% e prospettive negative - 493 autovetture con un calo sullo stesso mese del 2024 del 5,11% ... Come scrive italpress.com