ilaria sula a novembre il processo giudizio immediato per samson

A novembre, Mark Antony Samson, sarĂ davanti alla Corte d'assise di Roma. Il giudice per le indagini preliminari della Capitale, ha accolto la richiesta della Procura di giudicare con giudizio immediato il reo confesso dell' omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa lo scorso marzo nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano. Ilaria, studentessa ternana a Roma per frequentatare l'UniversitĂ , in base a quanto accertato dal medico legale, è stata raggiunta da tre coltellate al collo nella stanza da letto del ragazzo. Successivamente, Ilaria è stata messa in una valigia e abbandonata in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina.

