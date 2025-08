Il voto in Consiglio | Cittadinanza a Bellini | una persona speciale

La città omaggia Francesco Bellini. Il consiglio comunale, ieri, ha infatti conferito la cittadinanza onoraria all’ex presidente dell’ Ascoli Calcio, deceduto lo scorso 10 luglio in Canada. Un momento molto toccante, quello vissuto al palazzo dei Capitani, con un minuto di silenzio dedicato proprio all’ imprenditore farmaceutico, un uomo molto legato alla sua città d’origine e che non verrà mai dimenticato. "Francesco Bellini era un mio grande amico - le parole del sindaco Marco Fioravanti, che non è riuscito a trattenere la sua emozione -. Onoriamo una persona che, da ragazzo, è partito dal nostro territorio per andare all’estero a ‘farsi il mazzo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

